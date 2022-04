Reprodução/Prepara Cursos Confira de como fazer um bom currículo pelo celular

Num país com 12 milhões de desempregados, saber fazer um bom currículo pode ser determinante para que a busca por uma vaga seja bem-sucedida. Se há alguns anos, essa tarefa consumia tempo em frente à tela do desktop, hoje, há aplicativos que ajudam o candidato a fazer o currículo de forma simples pelo celular.

A prática de usar o smartphone para elencar a experiência profissional já se reflete até nas buscas do Google. Levantamento mostra que as buscas por "como fazer currículo pelo celular" saltaram 270% nos últimos cinco anos.

Veja abaixo os aplicativos que podem ajudar o candidato a fazer o currículo pelo telefone e as dicas de como e o que incluir no documento a ser enviado pelas empresas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Quais aplicativos fazem currículo pelo celular?

Microsoft Word

A versão do editor de texto Microsoft Word para celular é bastante parecida com a de computador e oferece bons recursos personalizáveis.

Ao criar um novo documento, é possível ter acesso a modelos de currículos e cartas de apresentação, tendo a opção de preencher os campos com os seus dados e salvá-lo em PDF, que é uma versão pronta para que seja compartilhada ou impressa.

Caso prefira criar um documento totalmente do zero, o aplicativo também permite está opção. Está disponível para os sistemas Android e iOS.

Canva

A plataforma oferece uma gama variada de modelos para personalização. Com um visual mais intuitivo, o aplicativo tem templates simples e os mais elaborados, adequando-se ao perfil do candidato e podendo ser feito de maneira bem rápida.

Os modelos são distribuídos em layouts bastante visuais, contendo imagens e formas. O Canva necessita de um cadastro que é gratuito e, a partir disso, o usuário poderá acessar a conta de diferentes dispositivos.

Google Docs

Leia Também

Essa é uma ferramenta completa para quem deseja fazer currículo pelo celular. Mas tem um número de variedade de currículos um pouco mais limitada que as opções acima, o que não faz com que o aplicativo seja menos eficiente, permite edição de texto, inserir imagens e links.

O documento pode ser salvo em tempo real e fica vinculado a uma conta do Google Drive, sendo possível salvá-lo em PDF e outros formatos.

Currículos Page

Disponível somente para o sistema operacional iOS, é uma opção que já vem embutida dentre os aplicativos padrões do iPhone ou iPad. O Pages disponibiliza aos usuários dez modelos diferentes de currículos para que possam ser editados diretamente do celular.

Assim como os outros, o aplicativo também tem ferramenta de inclusão para imagens e outros tipos de mídia. Após completar as informações, pode ser exportado em diversos formatos, inclusive em PDF.

Meu currículo

Pode ser encontrado na sua loja de aplicativos também com o nome “Fazer currículo em PDF – Curriculum Vitae Grátis”.

No primeiro acesso já são feitas perguntas sobre experiência profissional e vida acadêmica, que vão sendo preenchidas automaticamente no padrão de currículo. Depois, caso precise, o usuário poderá fazer alterações.

Na volta ao escritório: O pior de dois mundos — continuar fazendo Zoom no local de trabalho

O app está disponível somente para usuários de celulares com sistema Android e pode ser baixado gratuitamente.

Como fazer um currículo bem feito e simples?

A especialista em carreira e recolocação no mercado de trabalho Tais Targa dá dicas de como montar um bom currículo para se destacar na busca pelo tão sonhado emprego.

"Geralmente, fazer o currículos pelo celular dá um pouco mais de trabalho, mas é uma boa opção para quem não tem acesso a computadores. É bom fazer um currículo mais simples, mais padrão, com alguns elementos gráficos, mas que o foco seja mais no texto e na informação", destaca a profissional.

O que incluir

É importante incluir informações de contato, principalmente WhatsApp e e-mail;

Se tiver um perfil no LinkedIn, é interessante colocar o link para que seja acessado por quem está fazendo a seleção;

Colocar o objetivo profissional é indispensável, deixar claro o tipo de vaga que o candidato busca, para dar um norte a pessoa que faz a seleção, e ela consiga saber qual posição você deseja ocupar;

Para quem não tem experiência é importante fazer o exercício de pensar nas atividades que já desenvolveu em ambientes fora da escola, tarefas complementares, cursos online ou presenciais, e trabalhos voluntários são boas dicas para informar ao time de seleção da empresa;

Para quem está muito tempo fora do mercado, é importante uma breve justificativa dos motivos que a levaram a se afastar das atividades formais. Isso pode ser feito na carta de apresentação, na introdução do e-mail ou resumo do currículo.

O que não incluir