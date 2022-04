Redação 1Bilhão Educação Financeira Aplicativo do FGTS passa por atualização e receberá demandas do saque extraordinário

A Caixa Econômica Federal anunciou a atualização do aplicativo FGTS, com novidades sobre o saque extraordinário. As novidades serão lançadas nesta sexta-feira (8).

A atualização vai permitir o usuário a aderir ou não ao saque extraordinário, uma nova modalidade criada pelo governo federal para aquecer a economia do país. Segundo a Caixa, o trabalhador que optar por não receber, não terá prejuízos na sua conta do FGTS.

Aqueles que receberam o crédito, mas não devem usar também podem se desfazer do valor. Neste caso, a Caixa libera o "arrependimento" até o dia 10 de novembro.

O banco alerta para a devolução automática dos valores caso a conta do FGTS não seja movimentada até 15 de dezembro.

No aplicativo, o usuário também consegue verificar o saldo na conta do FGTS, saques realizados e os valores que devem ser creditados pelo Saque Extraordinário. A plataforma está disponível nas principais lojas de aplicativos (Play Store e App Store).