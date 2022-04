Felipe Moreno Governo vai liberar R$ 20 bilhões em saques do FGTS

Os trabalhadores com carteira assinada que tenham contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vão poder consultar na próxima sexta-feira (8) quanto vão retirar do fundo no próximo dia 20, quando estarão liberados os saques emergenciais de até R$ 1 mil do FGTS. É importante destacar que o valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. E quem tem direito ao saque? Todos os trabalhadores que tenham pelo menos R$ 1 mil no FGTS.

O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho e vai seguir o mês de nascimento do trabalhador. Quem perder a data terá até 15 de dezembro de 2022 para realizar a retirada. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro, a partir de 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro vai poder sacar o dinheiro em 30 de abril.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores.

O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador na conta Caixa Tem. A Caixa adverte que o trabalhador que não quiser fazer o saque extraordinário do FGTS deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito.



E mesmo que o dinheiro esteja na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador poderá optar pela anulação do crédito automático, por meio dos mesmos canais, até 10 de novembro de 2022. Outra opção é não mexer no valor liberado para que o recurso retorne corrigido à conta do FGTS, depois de 15 de dezembro de 2022.

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo.

O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias. O cliente pode realizar transações por meio do pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. O trabalhador que não quiser fazer o saque extraordinário do FGTS deverá acessar o Aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito.

Como conferir o saldo



A consulta ao saldo pode ser feita ainda pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS, que pode ser baixado gratuitamente no celular pela Apple Store ou Play Store.

Na página da Caixa Econômica na internet é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível usar ainda a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS.

Quem tem o SMS cadastrado vai receber o valor do saque por mensagem no celular. A adesão é simples: basta acessar a página da Caixa na internet (https://www.caixa.gov.br/), selecionar a opção FGTS, Entrar, "Mensagem via Celular", informar o número do NIS ou PIS/Pasep e clicar no botão Cadastrar Senha. Pronto! Seu acesso já está liberado. Basta agora selecionar Serviços no Celular.

Cabe destacar que o acompanhamento on-line das informações do FGTS permite ao trabalhador a gestão da regularidade dos depósitos em sua conta vinculada.

Outra forma de receber o extrato do FGTS é em casa a cada dois meses. O trabalhador deverá informar seu endereço completo na página da Caixa, em uma agência bancária ou pelo telefone 0800 726 01 01.

Calendário de saque do FGTS



