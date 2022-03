Felipe Moreno Governo vai liberar R$ 20 bilhões em saques do FGTS

O governo autorizou uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 1.000. Com a taxa Selic em alta, que subiu de 2% para 11,75% ao ano, especialistas dizem que é uma boa oportunidade para investir. Há opções na renda fixa que rendem mais que o triplo do Fundo.

As retiradas poderão ser feitas de contas ativas ou inativas a partir de 20 de abril. Caso o trabalhador possua mais de uma conta, as relativas a contratos extintos e com menor saldo terão prioridade. Depois, o saque poderá ser feito nas demais até R$ 1.000.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Para Antônio Sanches, especialista da Rico, o saque para investimento pode ser um bom negócio. Com a rentabilidade em torno de 3% ao ano, a aplicação no FGTS deixa de ser atrativa quando comparada a outros investimentos de renda fixa, que entregam dois dígitos de retorno:

— Existem diversas opções de investimento com liquidez, para que a pessoa resgate rapidamente em um momento de estresse, com rentabilidade muito maior. É o caso do Tesouro Selic que rende hoje em torno de 11,75% ao ano e permite o resgate em um dia útil, sendo ideal para emergências.



Segundo cálculos de Sanches, enquanto R$ 1.000 no FGTS rendem R$ 1.092,73 em três anos, o mesmo valor no Tesouro Selic resulta em R$ 1.395,54.

Leia Também

A economista da 3A Investimentos, Débora Expósito, acrescenta que há emissões bancárias no mercado (Certificados de Depósito Bancário) que remuneram o equivalente a 100% do CDI, aproximadamente 11,65%, e têm liquidez. Ela enxerga a renda fixa ficando ainda mais atrativa, a partir de novas altas da Selic:

— A taxa Selic está em 11,75% e pode chegar a 13% no fim deste ano. São muitas as opções com rentabilidade superior à do fundo. O investidor pode buscar ativos conservadores, desde títulos públicos federais a emissões bancárias.



O planejador financeiro Marlon Glaciano opina que esta é uma oportunidade para compor a reserva de emergência, caso o trabalhador ainda não a tenha. Para os mais organizados, pode ser uma chance de diversificar a carteira.

— Busque produtos que remunerem ao menos 100% do CDI. Você pode considerar algum LCI (Letra de Crédito Imobiliário) ou LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), já que são isentos de Imposto de Renda — aconselha Glaciano.



Gustavo Moreira, coordenador do MBA de finanças do Ibmec RJ, aconselha a usar o saque do FGTS para quitar as contas em aberto, já que os juros dos empréstimos são mais altos.