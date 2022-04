Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas 4 dos 44 ganhadores da Mega-Sena em SP ainda não sacaram o prêmio

Quatro dos 44 funcionários de uma empresa portuária de Santos (SP), que fizeram um bolão e acertaram na Mega-Sena, ainda não deram entrada no processo de retirada do prêmio, informa a Caixa Econômica Federal.



Os trabalhadores apostaram no concurso 2468, que teve o sorteio realizado no último sábado (2). Na ocasião, o prêmio era estimado em R$ 122.627.171,80. Cada um dos ganhadores faturou R$ 2.786.981,17.

Cada vencedor gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números no total. Os números sorteados foram 22 - 41 - 53 - 42 - 35 - 57.

Os ganhadores têm 90 dias para retirar o dinheiro. Caso contrário, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Segundo a TV Tribuna, filiada da Rede Globo em Santos, os novos milionários são de diversos setores da empresa, desde faxineiros a executivos.

A sorte, entretanto, acabou causando chateação entre os colegas de trabalho que não participaram do bolão. Os vencedores, inclusive, chegaram a ter seus perfis e telefones vazados nas redes sociais.

Diante disso, passaram a receber abordagens de pessoas desconhecidas, inclusive por telefone. Alguns até mesmo excluíram perfis do Facebook e Instagram para não serem identificados.

A TV Tribuna também informou que, na segunda (4), parte dos novos milionários não apareceram para trabalhar.

O desfalque levou a empresa de logística portuária Marimex, de Santos, a anunciar 14 novas contratações durante esta semana. A publicação repercutiu nas redes sociais.