Agência Brasil INSS tem novo presidente

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem um novo presidente: Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, que assume o posto de José Carlos Oliveira, que agora é o ministro do Trabalho e Previdência. Oliveira substituiu Onyx Lorenzoni, que abandonou o cargo para disputar as eleições.



Guilherme Serrano já estava no INSS, como diretor e presidente substituto e teve sua nomeação confirmada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Pelo menos oito ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) vão deixar seus postos no Executivo para concorrer às eleições de outubro.

Em Pernambuco, Gilson Machado, ministro do Turismo, vem pro Senado; em São Paulo, Tarcisio de Freitas, ministro da Infraestrutura, tenta o governo; no Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regionl, tenta o Senado; no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, quer ser governador; Tereza Cristina, ministra da Agricultura, em Mato Grosso do Sul tenta o Senado; no Distrito Federal, Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, mira o Senado; na Bahia, João Roma, ministro da Cidadania, quer ser governador.

Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pode ser candidata pelo estado do Amapá.



A nomeação de Serrano também traz a designação de Jobson de Paiva Silveira Sales para exercer a função de diretor de Gestão de Pessoas do Instituto.