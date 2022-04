Reprodução/Twitter Fortuna de Trump aumentou em US$ 600 milhões desde que ele deixou presidência dos EUA

Donald Trump ganhou US$ 600 milhões desde que deixou a presidência dos Estados Unidos, segundo a lista de bilionários da Forbes, divulgada na última terça-feira (5). Com isso, sua fortuna voltou ao patamar de US$ 3 bilhões. O republicano ocupa a 1.012ª posição entre os mais ricos.

Atualmente, a maior parte do patrimônio de Trump vem do setor imobiliário de Nova York. Outras fontes de renda são clubes de golfe, uma vinícola, o licenciamento de seu nome em empresas de todo o mundo e a Truth Social, rede social criada pelo ex-presidente americano depois de ter sido banido pelo Twitter.

De acordo com a Forbes, Donald Trump recebeu US$ 430 milhões de investidores que apostaram na plataforma.

Trump foi o 45º presidente dos EUA e ocupou o posto entre 2017 e 2021, após dois mandatos de Barack Obama. Ele perdeu a última eleição presidencial para o democrata Joe Biden, atual mandatário do país.

Apesar de ter aumentado sua fortuna no último ano, esse não foi o maior valor que Trump já chegou a ter em mãos. Em 2016, sua riqueza era avaliada em US$ 4,5 bilhões.