Divulgação/Brex Conheça os brasileiros que entraram na lista de bilionários da Forbes

Na lista de bilionários publicada nesta terça-feira (5) pela revista Forbes, dois novatos chamaram a atenção: os brasileiros Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26 anos. Co-fundadores da fintech de cartão de crédito para empresas Brex, cada um tem uma fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão.

A companhia foi fundada há cinco anos em São Francisco, na Califórnia, reduto mundial das start-ups e tecnologia. A virada veio com uma rodada robusta de financiamento privado de investidores anunciada esta semana que quase dobrou o valor de avaliação da Brex para US$ 12,3 bilhões (R$ 57,3 bilhões).

Além deles, há outros 13 bilionários brasileiros na lista de 234 pessoas que não sabem o que é xepa de feira nem parcelamento de dívidas.

Os dois se conheceram através de uma discussão no Twitter em 2012, quando ainda estavam no ensino médio e moravam no Brasil. No ano seguinte, lançaram uma start-up de pagamentos chamada Pagar.me para pequenas empresas, a qual venderam mais tarde para uma concorrente em 2015.

De acordo com a Forbes, Dubugras cresceu em São Paulo e Franceschi, no Rio. Ambos frequentaram a Universidade Stanford, nos Estados Unidos, antes de fundarem a Brex em 2017.