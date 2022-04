Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados Presidente da Câmara, Arthur Lira, comenta indicações para a Petrobras

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira (6) que não indicou e nem faz questão de indicar nenhum nome para a diretoria da Petrobras. Em postagem no Twitter, ele sugeriu, porém, que o novo presidente da estatal deveria ter "sensibilidade" em relação à elevação do preço dos combustíveis.



O presidente da Câmara tem criticado os motivos pelos quais o economista Adriano Pires, que possui boa interlocução com congressistas, desistiu de assumir a empresa.

Lira chegou a sugerir a revisão da Lei das Estatais, que impõe regras para evitar o conflito de interesses na nomeação de indicados às estatais.

"Para quem está preocupado com os rumos da Petrobras como eu, gostaria de compartilhar o que penso. Não indiquei nem faço questão de indicar nenhum nome para sua diretoria", escreveu Lira.

O Ministério de Minas e Energia ainda busca nomes que "preencham o perfil" para ocupar os cargos de presidente da Petrobras e de presidente do Conselho de Administração da empresa.

Enquanto isso, como informou O GLOBO, a indicação de Caio Paes de Andrade, assessor de Paulo Guedes, para o cargo de presidente da estatal ganhou a oposição do presidente da Câmara, de acordo com fontes do governo.



Na postagem em redes social, Lira acrescentou: "Quero deixar aqui minha exigência como cidadão e representante dos meus eleitores: espero da Petrobras uma gestão que pare de maltratar o povo brasileiro com aumentos sucessivos e nenhuma sensibilidade social".