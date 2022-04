Azimut / Reprodução Holanda bloqueia 14 iates de luxo após sanções contra a Rússia

O governo da Holanda anunciou ter bloqueado 14 iates de luxo que pertenceriam a bilionários russos. A medida, anunciada nesta quarta-feira (6), é um consequência das sanções impostas à Rússia por conta da invasão à Ucrânia, segundo o ministro das Relações Exteriores holandês, Wopke Hoekstra.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



As embarcações estavam guardadas em estaleiros holandeses. Dos 14 iates, 12 estariam ainda em construção e 2 em manutenção.

"Levando-se em conta as medidas atuais, esses navios não podem ser entregues, transferidos, ou exportados no momento", declarou o chanceler Hoekstra em uma carta ao Parlamento holandês.

Os 12 navios em construção teriam mais de 35 metros de comprimento e estariam sendo montados para "efetivos beneficiários russos", segundo indicariam investigações.

"Não são pessoas que constam como tais nas listas de sanções europeias. As estruturas de propriedade destes iates estão sendo objeto de uma investigação mais profunda", disse o ministro.

Leia Também

Os outros dois iates em manutenção também estão sendo cuidadosamente analisados.



"A relação de um destes iates com uma pessoa consta nas listas europeias de sanções é objeto de uma investigação", afirmou Hoekstra.

Na semana passada, a Finlândia confiscou 21 iates enquanto conduzia investigações para averiguar se seus donos seriam oligarcas russos. Dias antes, a Direção Geral da Marinha Mercante da Espanha anunciou a apreensão de três megaiates suspeitos de serem de bilionários russos.