Após lançar o sabor "starlight", inspirado na “luz das estrelas”, a Coca-Cola anunciou um novo sabor "pixel". A Coca-Cola Zero Sugar Byte promete "elementos brilhantes no início e refrescante no final". A informação foi divulgada pela CNN Brasil.



“A Coca-Cola Zero Sugar Byte torna tangível o sabor intangível do pixel”, disse Oana Vlad, diretora sênior de estratégia da Coca-Cola à emissora.

É “o sabor da Coca-Cola que você conhece e ama com elementos brilhantes no início e refrescante no final”, completou.

A inovação faz parte da divisão "Coca-Cola Creations" da empresa, que tem focado em abandonar bebidas desatualizadas e criar novas para comercialização.

A ideia é estimular a curiosidade nos consumidores e, segundo executivos, a recepção tem sido boa.

“Nossos fãs estão intrigados – eles adoram a novidade lúdica”, acrescentou ela. “A natureza abstrata das descrições de sabor oferece uma oportunidade para debate e discussão.”

A Starlight foi apresentada em um show da estrela pop Ava Max, já a "Byte" apelou para os gamers aparecendo no jogo Fortnite. A ilha, batizada de Pixel Point, foi criada pela Coca-Cola e seu parceiro PWR, que cria experiências virtuais dentro do Fortnite.

Na ilha, o usuário pode jogar diferentes jogos, incluindo um que ocorre dentro de uma garrafa de Coca-Cola.

Ao comprar o produto, os clientes poderão jogar um jogo de realidade aumentada digitalizando o rótulo pixelado com seus telefones.

O produto será lançado no dia 2 de maio, nos Estados Unidos, e custará cerca de US$ 15 mais frete.

“Byte” estará disponível para venda em alguns países da América Latina na segunda-feira e na China em 23 de maio.