MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita quer sua opinião sobre os serviços digitais

A partir desta semana, quem fizer a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022 poderá, ao concluir o envio, participar de uma avaliação sobre o serviço digital. A novidade é fruto de uma parceria entre a Receita Federal e o portal gov.Br.

O contribuinte vai encontrar perguntas sobre sua experiência ao fazer a declaração: se o preenchimento foi rápido, fácil e se considera o sistema confiável. Ele também poderá registrar um elogio ou uma reclamação.

“É fundamental usarmos essa experiência que o usuário tem com nossos serviços digitais para entendermos melhor quais funcionalidades precisamos aprimorar e quais modificações visuais facilitarão a vida do cidadão. A percepção do próprio usuário vai melhorando cada vez mais o serviço”, diz o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade.

A avaliação, que será disponibilizada para todas as plataformas de declaração (computador, on-line e aplicativo), será feita em uma página da Secretaria de Governo Digital no momento da transmissão.



Desse modo, quem já fez o envio do IRPF não poderá participar da pesquisa. O prazo para envio do Imposto de Renda termina no dia 29 de abril.