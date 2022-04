Luciano Rocha Elon Musk

O magnata do petróleo John D. Rockefeller fez história em 1916, quando se tornou o primeiro bilionário do mundo. De lá para cá, outros nomes passaram a constar na lista dos maiores ricaços da Terra, com fortunas avaliadas em centenas de bilhões de dólares. A disputa para se tornar o primeiro trilionário, no entanto, ainda está acirrada e Elon Musk desponta como a aposta mais provável.

Para descobrir quais serão os primeiros trilionários do mundo, a empresa Tipalti Approve comparou os patrimônios anuais das trinta pessoas mais ricas do globo sobre as quais havia dados disponíveis dos últimos cinco anos, pelo menos.

Ao calcular a taxa média de crescimento das fortunas, a empresa chegou a uma previsão plausível dos resultados dos próximos anos.

O cabeça da lista é o empresário Elon Musk, dono da Tesla, que tem um patrimônio líquido estimado em US$ 262 bilhões, de acordo com a revista americana Forbes. Tendo como base o ano de 2017, a fortuna dele cresceu 129% ao ano, percentual suficiente para que Musk inaugure o clube dos trilionários ainda em 2024, aos 52 anos, com uma fortuna de US$1,38 trilhão.

A principal fonte de renda de Musk é a SpaceX, empresa fabricante de sistemas aeroespaciais, mas ele também detém 23% das ações da Tesla, que produz e vende carros elétricos. Essas duas empresas combinadas fizeram a fortuna de Musk subir de US$25 bilhões em 2020 para US$263 bilhões em 2022.

O número dois da lista é o magnata indiano do setor de energia Gautam Adani, que deve chegar ao primeiro trilhão em 2025, aos 62 anos. Ele é presidente da Adani Group, negócio voltado para o comércio de commodities, cuja maior fonte de renda provém de seis empresas diferentes. Elas adicionaram cerca de US$79 bilhões à sua fortuna apenas no ano passado.