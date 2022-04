Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Milhões de pessoas têm mais de R$ 100 a receber

3,2 milhões de contas no Sistema de Valores a Receber têm mais de R$ 100 reais para serem resgatados. A maioria dos valores, porém, está entre R$ 0 e R$ 1, faixa na qual 43% das contas estão.



Apenas 1.370 contas tem valores acima de R$ 100 mil. De acordo com o Banco Central (BC) nesta sexta-feira (1º), duas pessoas recuperaram mais de R$ 1 milhão cada. Confira as faixas:

Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil - 36,5 mil casos (R$ 876,5 milhões)

Entre R$ 1 mil e R$ 10 mil - 366,8 mil casos (R$ 982,4 milhões)

Entre R$ 100 a R$ 1 mil- 2,8 milhões dos casos (R$ 858,5 milhões)

Entre R$ 10 e R$ 100 - 6,7 milhões dos casos (R$ 266,6 milhões)

Entre R$ 1 e R$ 10 - 8,8 milhões de casos (R$ 36,8 milhões)

Veja o novo calendário de resgate do dinheiro esquecido



01/04: 1964-1967

02/04: repescagem

04/04: 1968- 1971

05/04: 1972-1975

06/04: 1976-1979

07/04: 1980-1981

08/04: 1983-1983

09/04: repescagem

11/04: 1984-1985

12/04: 1986-1988

13/04: 1989-1992

14/04: 1993-1997

15/04: 1998 em diante

16/04: repescagem

Após o dia 17 de abril, o sistema será reformulado, voltado a funcionar apenas em 2 de maio, quando não será mais necessário agendamento. O BC recomenda que mesmo quem não achou dinheiro na primeira tentativa, consulte novamente o sistema em maio.