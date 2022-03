Redação 1Bilhão Banco Central

O Banco Central inicia nesta segunda-feira um novo ciclo de resgate dos valores a receber nos bancos, o chamado "dinheiro esquecido" nas instituições financeiras, com novas regras para recebimento. A partir desta segunda-feira (28), a liberação ocorrerá durante o dia inteiro e não somente por turnos.

O novo ciclo vai de 28 de março até 17 de abril. Nesta fase, ainda será preciso fazer o agendamento de acordo com a data de nascimento ou de abertura da conta de pessoa jurídica, no caso de empresas.

A diferença é que o resgate poderá ser feito de dia até de noite. Os sábados continuam sendo dias para repescagem.

Veja o novo calendário de resgates do BC



28/03: Nascidos ou contas criadas até 1947

29/03: 1948-1954

30/03: 1955-1959

31/03: 1960-1963

01/04: 1964-1967

02/04: repescagem

04/04: 1968- 1971

05/04: 1972-1975

06/04: 1976-1979

07/04: 1980-1981

08/04: 1983-1983

09/04: repescagem

11/04: 1984-1985

12/04: 1986-1988

13/04: 1989-1992

14/04: 1993-1997

15/04: 1998 em diante

16/04: repescagem

As mudanças foram feitas, segundo o Banco Central, para dar mais flexibilidade a pessoas e empresas na hora do resgate do recurso, uma vez que parte delas não conseguiu acessar o sistema nas primeiras rodadas.

A partir de 2 de maio, nova fase

A partir do dia 2 de maio, começa uma nova etapa, quando não será mais necessário agendar os resgates.

A orientação do Banco Central é que, a partir desse dia, os brasileiros voltem a consultar o sistema, ainda que nas primeiras rodadas não tenham obtido valores a receber.

Isso porque as instituições financeiras fornecerão novas informações e há possibilidade de que novos recursos sejam disponibilizados.



Até o momento, cerca de 2,8 milhões de pessoas físicas e jurídicas já requisitaram seus valores a receber, um total de R$ 245.809.474,96 resgatados. Essa quantia é referente a: