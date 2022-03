Felipe Moreno Gasolina atingiu marca de R$ 9 na Bahia

O preço máximo da gasolina vendida no Brasil chegou perto de R$ 9, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Nesta semana, o preço máximo encontrado nas bombas chegou a R$ 8,949 na Bahia. É o maior preço já registrado pela ANP.

É a terceira semana seguida em que os preços máximos no país estão acima dos R$ 8. Na semana passada, o maior valor verificado no país foi de R$ 8,399 por litro no Rio de Janeiro. Há duas semanas, o teto já havia ficado com a Bahia, com R$ 8,770 por litro.

De forma geral, o preço médio do litro da gasolina apresentou leve queda, de R$ 7,267, na última semana, para R$ 7,210. Interrompeu, assim, três semanas seguidas de alta. Ainda assim, no ano, a gasolina acumula alta superior a 10%. O diesel, por sua vez, caiu de R$ 6,654 para R$ 6,564, após quatro semanas consecutivas de aumento. Desde janeiro, a alta chega a cerca de 24%.

O gás de botijão (de 13 quilos) subiu 0,6%, passando de R$ 112,54 para R$ 113,24 nessas duas últimas semanas. É o maior valor já registrado pela ANP. No ano, o aumento chega a 10,6%.

Defasagem chega a 17% no diesel

Para especialistas, o movimento ainda é de alta nos preços por conta da cotação elevada do petróleo no mercado internacional, apesar do recuo do dólar. Nesta sexta-feira, o barril tipo Brent está cotado perto dos US$ 120.

Segundo a Abicom, a associação que reúne os importadores, a defasagem do diesel está em 17%. Ou seja, aqui no Brasil, a Petrobras está vendendo o diesel R$ 0,89 menor em relação ao exterior. O mesmo ocorre com a gasolina, com diferença de 7% (R$ 0,27).