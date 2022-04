Reprodução / Record News - 31.03.2022 Biden vai liberar 1 milhão de barris por dia durante 6 meses

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (31) a liberação de 1 milhão de barris de petróleo por dia das reservas do país para segurar a disparada nos preços dos combustíveis.

Segundo a Casa Branca, a medida valerá por pelo menos seis meses e representa a maior liberação de petróleo dos estoques estratégicos americanos na história.

"O mundo nunca viu a liberação de 1 milhão de barris por dia por um período tão grande", afirmou o governo americano. Os EUA reabastecerão suas reservas petrolíferas uma vez que a atual crise tenha terminado e que os preços tenham caído.

Estimativas divulgadas pela imprensa americana apontam que, ao fim de seis meses, os estoques do país atingirão seu menor nível desde 1984. A medida busca segurar o preço dos combustíveis e a disparada da inflação, que derrubou a popularidade do presidente Joe Biden a partir do ano passado.

Com os baixos índices de aprovação do mandatário, o Partido Democrata teme ainda mais dificuldades nas eleições de meio de mandato, em novembro, caso a inflação continue subindo.