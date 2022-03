Paula Fróes/ GOVBA Governador da Bahia, Rui Costa

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, ao contrário do ex-presidente, tem conversado com interlocutores do mercado financeiro sobre um eventual governo do PT. Perguntado sobre o nome que assumiria o Ministério da Economia, Dirceu aposta no governador da Bahia, Rui Costa. A informação é da colunista do GLOBO, Malu Gaspar.

Em reuniões com pedidos de sigilo, com integrantes do Guide e da XP, por exemplo, Dirceu diz que o ministro da Economia de um eventual governo Lula seria um político, muito provavelmente um ex-governador nordestino.

Costa também é citado pelo senador Jaques Wagner, da Bahia, e pelo deputado José Guimarães, do Ceará, pelo ajuste fiscal que ele fez no governo baiano.

Dirceu também afirma que os nomes ligados ao PT, como Guido Mântega e Alísio Mercadante, estão velhos ou com problemas na Justiça. Economistas da Unicamp não teriam espaço num próximo governo Lula porque Lula não confia neles.

Dirceu diz que será o fim de políticas como teto de gastos (regra que impede o crescimento das despesas da União acima da inflação) ou a regra de ouro (que proíbe o governo de se endividar para pagar gastos correntes, como salários).

Com indicadores de inflação, desemprego e crescimento preocupantes após quase 6 anos de política neoliberal, Lula aposta em desfazer medidas adotadas após o governo Dilma Rousseff . Entre as propostas estão:

Revogação da reforma trabalhista;

Anular privatizações;

Reversão da política de preços da Petrobras;

Revisão do teto de gastos.

Outra mudança seria a volta do "super ministério da Economia" à divisão entre Fazenda e Planejamento. O cargo ocupado por Costa seria o de ministro da Fazenda.