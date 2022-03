Martha Imenes INSS inicia pagamentos de aposentadorias e pensões de março

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia nesta sexta-feira (25) os pagamentos de aposentadorias e pensões referentes a março.

Para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.212), o dinheiro será liberado até 7 de abril. Aqueles que ganham mais que o piso serão pagos entre 1º e 6 de abril.

O calendário segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Nesta sexta, recebem os segurados cujo número do benefício termina em 1.

Veja o calendário abaixo:

Confira o calendário de pagamentos do INSS em 2022





Na última quarta-feira (23), o INSS fixou as regras para o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. Pelo terceiro ano consecutivo, o abono será antecipado.

A primeira parcela será liberada entre o fim de abril e o ínicio de março, também de acordo com o número final do benefício. Ela corresponderá a 50% do valor do rendimento e virá junto com o pagamento mensal.

Já a segunda será paga juntamente com os benefícios da competência de maio — depositados entre o fim de maio e o início de junho. O valor costuma ser menor devido ao desconto do Imposto de Renda (IR).