MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Governo de SP vai dar desconto de R$ 0,35 no litro do diesel

O governo de São Paulo anunciou que vai dar um desconto de R$ 0,35 por litro de diesel S-10. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, isso significa que não haverá aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado sobre o combustível no estado por, no mínimo, 12 meses.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



O anúncio acontece após a decisão dos secretários da Fazenda em fixar uma alíquota única do ICMS sobre o diesel no país com limite máximo de R$ 1,006 por litro.

O valor é, na prática, maior do que o aplicado atualmente pela maioria dos estados, mas eles podem dar "descontos" nessa alíquota, assim como fez São Paulo.

A medida entra em vigor a partir do dia 1º de julho.

Já o ICMS sobre a gasolina, etanol e gás permanece congelado até 30 de junho.