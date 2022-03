Luciano Rocha Presidente dos EUA participará de cúpula da Otan

Durante sua viagem à Europa iniciada nesta quarta-feira (23), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará mais uma série de sanções contra a Rússia devido à invasão ao território ucraniano.

"Biden anunciará novas sanções contra figuras políticas, oligarcas e entidades russas", afirmou o chefe de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, em conversa com repórteres a bordo do Air Force One com destino a Bruxelas.

Ontem, Sullivan já havia antecipado que os líderes ocidentais vão impor novas punições contra o governo de Vladimir Putin pela guerra na Ucrânia na próxima quinta-feira (24).

O presidente americano participará das cúpulas do Conselho Europeu e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas. "Biden e líderes da Otan discutirão como fortalecer o flanco oriental da aliança", acrescentou o conselheiro dos EUA.

Segundo Sullivan, Biden aproveitará sua viagem para consultar seus aliados sobre a ameaça de armas químicas e ataques cibernéticos da Rússia, além de falar sobre a China, tendo em vista a cúpula que a Europa terá com Pequim nos próximos dias.

Gás

A União Europeia está tentando fechar um acordo com o governo americano para fornecimento extra de gás natural liquefeito, um tipo diferente do ofertado pela Rússia.

"Amanhã iremos discutir com o presidente Biden como priorizar entregas de GNL nos próximos meses", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Sullivan, no entanto, antecipou que os Estados Unidos "vão avaliar formas de aumentar o fornecimento de gás natural liquefeito para a Europa nas próximas semanas.

"O que os Estados Unidos podem fazer para ajudar a Europa ser menos dependente da Rússia tem sido objeto de intensas discussões nos últimos dias e o presidente Biden falará sobre isso na sexta-feira em particular com Ursula von der Leyen", concluiu Sullivan.