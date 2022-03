Hurb Hurb

A plataforma de viagens Hurb está em busca de profissionais de tecnologia para compor seu time, que já conta com mais de 700 pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo — desenvolvedores e até gerentes de engenharia podem se candidatar às diversas vagas na companhia. Para quem está iniciando na área, há oportunidades de estágio com foco em pessoas negras nas empresas Visa e Loggi. Veja mais detalhes sobre estas e outras posições em aberto a seguir.

Hurb tem vagas para diferentes níveis de experiência

A Hurb está entre as empresas do Great Place to Work (GPTW) desde 2017, e seus colaboradores estão espalhados entre Rio de Janeiro (sede) e São Paulo (coworking). As vagas em aberto são para trabalhar no escritório da companhia, no Rio, em esquema híbrido. Há posições para gerente de engenharia de dados, desenvolvedores (Android, iOS, full stack, front-end, back-end) e mais.

Entre os benefícios para os funcionários, estão o vale-refeição, vale-transporte ou vale-combustível, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, assistência médica virtual, auxílio-creche café da manhã e lanche da tarde no escritório, entre outros. A companhia conta ainda com o Hurb Education Development Program, programa que visa o desenvolvimento do funcionário e possibilita trabalhar em outros países.

Interessados podem realizar a inscrição e saber mais detalhes de cada vaga na plataforma Gupy.

CNJ busca arquitetos de software (home office)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem 17 vagas abertas para o Programa Justiça 4.0, que mantém em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Na etapa atual, há três oportunidades disponíveis para arquiteto de software sênior e cinco vagas para analistas de negócios.

Os selecionados atuaram de forma remota, sem necessidade de dedicação exclusiva — mas é necessário cumprir carga horária de 8 horas diárias em horário comercial. Os profissionais contratados vão participar do desenvolvimento de soluções e sistemas para integrar todos os tribunais do país em uma plataforma única, a Plataforma Digital do Poder Judiciário.

Inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março exclusivamente no site do Pnud.

BRQ Digital Solutions tem 350 vagas abertas

A BRQ é uma empresa focada em levar soluções para transformação digital de grandes marcas, no Brasil e no exterior. Atualmente, a companhia está entre as melhores para se trabalhar, com certificação do GPTW e Glassdoor, e busca mais 350 pessoas para o seu time, em regime anywhere office.

As principais áreas de atuação, segundo a BRQ, são: mobile, analytics, salesforce, arquitetura e design. Você pode conferir os detalhes sobre cada uma delas, e realizar a sua candidatura na que se encaixar com seu perfil, por meio deste link.

Estágio para pessoas negras — Visa e Loggi

A Visa está com um programa de estágio exclusivo para pessoas negras, que oferece oito vagas para diversas áreas, incluindo Vendas, Finanças, Operações e Recursos Humanos. Para participar, basta estar matriculado em um curso universitário (bacharelado) correlato à área pretendida, com formação prevista para junho de 2022.

Quem for escolhido, terá direito a bolsa-auxílio, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-transporte. As inscrições vão até o dia 30 de março. Você pode ficar por dentro dos detalhes acessando o site do programa na plataforma Gupy.

Por fim, a Loggi também está com projeto focado na comunidade negra. São 45 vagas para estudantes nas áreas de negócios, tecnologia e operações, e você pode se inscrever até o dia 4 de abril por meio deste site . O processo seletivo é 100% digital e o modelo de trabalho é flexível, a depender da vaga pretendida.

