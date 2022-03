Redação 1Bilhão Educação Financeira Light permite negociar dívida com desconto de até 95%

A Light decidiu ampliar a duração de sua campanha especial de negociação de dívidas, lançada inicialmente para a Semana do Consumidor. Agora, os interessados podem contar com condições especiais até a próxima sexta-feira (25). A motivação foi o grande interesse dos clientes, ultrapassando mil adesões em uma semana.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Os descontos podem chegar a 95%, mas cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e os descontos são concedidos de acordo com o perfil da dívida. Em alguns casos, a negociação poderá ser parcelada, via fatura de energia, em até 36 vezes sem juros, ou no cartão de crédito, em até 24 vezes.

Uma novidade desta campanha é que podem participar clientes com pelo menos uma fatura vencida há mais de 90 dias e que, inclusive, possam ter parcelamento ativo junto à Light.

Os canais disponíveis