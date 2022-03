Pixabay Imposto de Renda 2022: saiba como declarar saque do FGTS

Os trabalhadores que sacaram o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no ano passado podem ter que declarar os valores no Imposto de Renda 2022. O prazo para entrega da declaração teve início no dia 7 de março e segue até 29 de abril.



A exigência vale para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano passado. Mesmo quem teve rendimentos isentos, como o FGTS, estará obrigado a declarar se o valor sacado for superior a R$ 40 mil.

Como o FGTS é um rendimento isento, ele não irá alterar a base de cálculo do seu IR. Ainda assim, os valores devem ser informados para comprovar a origem do dinheiro, especialmente no caso de quantias elevadas, e evitar que você caia na malha fina da Receita Federal.

Como declarar