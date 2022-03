Fernanda Capelli JBS vai produzir fertilizantes com sobras de carne

Um dos maiores produtores de alimentos com base em proteína animal do mundo, a JBS deu a partida em uma nova faceta de seu negócio com a fabricação de fertilizantes. Matéria prima para a nova unidade de produção, instalada em Guaiçara, no interior paulista, não falta. Em grande parte, vem dos dejetos gerados pelos rebanhos mantidos pela companhia para corte.

A Campo Forte Fertilizantes terá capacidade de produção de 150 toneladas por ano do insumo. Para isso, vai consumir 25% do resíduo orgânico gerado pelas operações da JBS. Assim, a nova unidade de negócios contribui para o compromisso assumido pela companhia de zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa até 2040.

A entrada do grupo no ramo de fertilizantes também contribui para reduzir a dependência brasileira de importação do insumo - Hoje, 87% do volume de fertilizantes consumidos no Brasil são provenientes de importação.

Isso traz uma grande oportunidade para expansão da empresa- avalia em nota distribuída pela empresa Susana Carvalho, diretora executiva na JBS Novos Negócios, vertical sob a qual está a nova fábrica.

A JBS investiu R$ 134 milhões na instalação da nova fábrica. O projeto teve início em 2016 com um estudo promovido pela companhia para identificar como fazer o melhor aproveitamento de resíduos das suas operações. A Campo Forte produzirá uma linha de fertilizantes orgânicos, organominerais e especiais, a partir do aproveitamento dos resíduos orgânicos e também de matérias-primas minerais.