Para o currículo: cursos do governo, Facebook, Harvard e até da ONU

Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, apostar em cursos pode te colocar na frente de outros candidatos. A internet está cheia de opções à distância, gratuitas e com certificado para quem deseja aprimorar seus conhecimentos. Veja algumas delas!

Governo federal

Já pensou em ter o governo federal no currículo? Por meio da Escola Virtual, você pode. O site https://www.escolavirtual.gov.br/ oferece capacitação à distância gratuita, que pode ser feita a qualquer momento e por qualquer pessoa, seja ela servidora pública ou não. E ainda: não tem limite de vagas e ainda oferece certificado.

Entre os cursos, estão Análise e Ciência de Dados, Comunicação, Direito e Legislação, Economia, Gestão Pública, Saúde, entre outros.

Além disso, o governo também realiza a campanha 'Todos por Todos', que permite capacitação à distância por meio de cursos disponilizados por instituições parceiras — entre elas, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Google e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Na página oficial, é possível encontrar opções como Empreendedorismo, Administração, Indústria, Agropecuária e afins.

Para isso, basta acessar o site https://www.gov.br/pt-br e, em seguida, selecionar a aba 'Todos por Todos' no menu. Clique em 'Capacitação à distância' e escolha a área desejada.

Supremo Tribunal Federal (STF)

Além de oferecer cursos online para seus próprios servidores, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza capacitação à distância gratuita para a sociedade.

No "STF Educa", é possível se matricular em quantos cursos quiser — todos com certificado — e concluí-los em até 90 dias corridos a partir da data de inscrição.



Os cursos oferecidos e as opções com inscrições abertas no momento podem ser conferidos em https://ead.stf.jus.br/

Sistema Único de Saúde (SUS)

Se você se interessa pela área da Saúde, vai gostar de saber que o Ministério da Saúde promove cursos à distância gratuitos por meio da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Os profissionais também podem encontrar opções de extensão, aperfeiçoamento, especialização e mestrados profissionais.

Qualquer profissional de saúde pode se inscrever e ser certificado, desde que atenda aos pré-requisitos descritos em cada oferta. Além disso, também há cursos de livre acesso a pessoas de outras áreas do conhecimento.

Saiba mais em https://www.unasus.gov.br/

Organização das Nações Unidas (ONU)

Que tal estudar sobre educação ambiental com a Organização das Nações Unidas (ONU)?

Por meio da iniciativa 'Aprendizagem sobre Mudança Climática', a entidade e mais de 30 organizações oferecem consultoria estratégica e recursos de aprendizado para governos, empresas e pessoas interessados em minimizar o impacto no meio ambiente.

Você pode acessar todos os cursos disponíveis no endereço https://unccelearn.org/theme/uncc/page_about.php

Coursera



Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma das maiores plataformas de cursos online do mundo: Coursera. Por lá, é possível encontrar diversos cursos gratuitos e pagos de mais de 200 empresas e universidades — entre elas, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Stanford e o Google.

Facebook for Business

Imagina aprimorar seus conhecimentos em marketing e fazer um melhor uso do Facebook, Instagram e WhatsApp. A Meta, dona das três redes sociais, oferece cursos online e gratuitos pelo site https://www.facebook.com/business/learn/courses

Harvard

Quem fala inglês pode fazer cursos online, gratuitos e com certificado em uma das universidades mais famosas do mundo: Harvard. Há opções para as áreas da Saúde, Tecnologia, Ciências Sociais, Negócios, entre outros.

Confira em https://pll.harvard.edu/