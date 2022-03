MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal fez o alerta

A Receita Federal alerta os empresários optantes pelo Simples Nacional. Um novo golpe na praça tem esses empreendedores como alvo, enviando uma falsa guia para pagamento como se fosse um Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

A correspondência, com indicação de "Simples Nacional" como remetente, chega a apresentar elementos conhecidos como a logomarca da Receita Federal e termos técnicos para tentar dar veracidade ao documento.

A Receita Federal, no entanto, atenta que ao tentar realizar o pagamento via Pix – única opção no documento falso, pois não há código de barras ou outro meio –, o empresário tem o pagamento direcionado para uma empresa privada denominada Simples Pagamento Online Ltda. Portanto, trata-se de golpe.

A dica para os contribuintes é que verifiquem sempre os pagamentos pendentes e dívidas em aberto nos sites oficiais dos órgãos públicos. As dívidas do Simples Nacional podem ser consultadas no portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal em gov.br/receitafederal, ou no Portal do Simples Nacional.