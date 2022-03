Reprodução 14.03.2022 Funcionários e clientes protestam fechamento do McDonald's na Rússia

O anúncio do fechamento temporário das 850 lojas do McDonald’s na Rússia já deixou saudades para parte dos russos e um negócio lucrativo para outros, que depois de longas filas nos últimos dias revendem produtos da redes.

No site de vendas russo Avito, há anúncios que vão de hambúrgueres, batatas fritas a talheres de plástico, sachês de açúcar e molhos cim valores para lá de inflacionados. Para se ter uma ideia um saco de papel com o logo da marca pode custa mais de R$ 2.400.

Um usuário em Magnitogorsk, no Sudoeste da Rússia, anunciou um pacote fechado contendo uma faca e um garfo de plástico por 5.000 rublos (cerca de R$ 262). Um canudo não utilizado era ofertado pela mesma bagatela.



Em condições normais, um Big Mac que seria vendido em uma loja russa do McDonald's por cerca de 135 rublos (R$ 6,50), de acordo com o "Big Mac Index" do The Economist, agora pode ser desgutado por quem desembolsar R$ 241.

Os preços inflacionados dos produtos do McDonald's viraram motivo de piada. Um dos memes que circula nas redes sociais brinca com a oferta de uma refeição completa da rede por 69.000 rublos (R$ 3.322) que incluiria " nuggets de frango sem gosto, batatas fritas e guardanapos usados, com migalhas vendidas separadamente, antes de acrescentar que o vendedor realmente comeu o lote".



Confira os produtos a venda e os preços:



Pacote com faca e garfo de plástico: 5.000 rublos (R$ 241)

Três sachês de açúcar (3,97 g cada): 2.000 rublos (R$ 96)

Pote de molho (99,22g): 10.000 rublos (R$ 482)

Embalagem de batatas fritas: 500 rublos (R$ 24)

Copo descartável: 1.000 rublos (R$ 48)

Recibo com o número de pedido 099: 9.900 rublos (R$ 477)

Recibo de compra de 666 rublos: 6.666 rublos (R$ 321)

Sacolas de papel: de 1.000 rublos a 50.000 rublos (R$ 48 a R$ 2.407)

Sacola de papel com desenho feito por ilustrador: 35.000 rublos (R$ 1.685)

Cheesburguer: de 1.500 a 50.000 (R$ 72 a R$ 2.407)

Big Mac: 5.000 rublos (R$ 241)

Pacote pequeno de nuggets de frango: 400 rublos (R$ 19)

Torta de cereja: 2.000 rublos (R$ 96)

Sachê de molho de queijo: 1.000 rublos (R$ 48)

*Com agências internacionais