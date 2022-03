Fernanda Capelli Receita recebe 4 milhões de declarações do IRPF em 2022

A Receita Federal recebeu, até as 11h desta quarta-feira (16), 4.078.588 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022 enviadas por contribuintes de todo o país.

Considerando apenas o Rio de Janeiro, foram entregues 343.014 formulários. Levando em conta também o Espírito Santo, cujos contribuintes enviaram 74.773 declarações, os dois estados já somam 417.787 envios.

O prazo para entrega da prestação de contas anual terminará no dia 29 de abril. A expectativa do Fisco é de que 34,1 milhões declarações sejam encaminhadas, das quais 3,3 milhões serão do Rio de Janeiro e 630 mil do Espírito Santo.

A Receita Federal reforça que a declaração pré-preenchida já está disponível e pode ser utilizada por todos aqueles que tenham conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

Quem optar pelo modelo completo poderá usufruir de deduções de até R$ 2.275,08 por dependente e de até R$ 3.561,50 em virtude de gastos com educação. Despesas com saúde não têm limite para dedução. Já os contribuintes que enviarem a declaração simplificada receberão desconto máximo de R$ 16.754,34.



Mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda 2022 estão disponíveis na página "Meu Imposto de Renda", no site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda ).

Quem deve declarar