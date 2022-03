Felipe Moreno Russos alertam: petróleo vai bater US$ 300/barril e Europa vai congelar

A disparada no preço do petróleo e de várias commodities agrícolas por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia vai chegar ao Brasil num momento em que as famílias brasileiras já estão, há seis meses, convivendo com uma inflação de dois dígitos.

Os preços de frango e carne de porco devem subir, as passagens aéreas ficarão mais caras e deve haver impacto na indústria automobilística, que já vinha sofrendo com faltas de peças e insumos.

Assim os efeitos da guerra irão muito além do forte reajuste no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras na quinta-feira.

No caso dos alimentos, a tendência é que os produtores de frango reduzam suas vendas, porque não conseguirão repassar todo o aumento de custo para os preços, dizem analistas.

Os consumidores também devem encontrar uma menor oferta de voos, porque as empresas aéreas tendem a reduzir suas malhas para operarem apenas as rotas mais eficientes.