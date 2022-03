Felipe Moreno Petrobras reajustou combustíveis e novos preços valerão a partir desta sexta-feira

O consumidor deve denunciar postos que já praticarem preços mais altos nas bombas de combustíveis, nesta quinta-feira, antes da entrada em vigor do aumento de 18,8% na gasolina e 24,9% no diesel anunciado pela Petronbras para as distribuidoras que passa a valer nesta sexta-feira (11). A orientação é do Procon-SP.

Segundo Fernando Capez, diretor executivo do órgão, já há queixa ao órgao de aumentos, o que caracterizaria especulação e prática abusiva por parte dos postos, o que o Procon-SP afirma que combaterá.

A fiscalização do Procon-SP também está nas ruas verificando se há aumento de preços antes mesmo da comprar do combustível com o novo valor na refinaria, diz diretor.

Capez orienta os consumidores que se depararem com aumentos nesta quinta-feira a fazerem sua denúncia no site do Procon-SP, anexando fotos dos preços na bomba.

Em reação ao aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras nesta quinta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei 1.472, que cria uma espécie de fundo de compensação para evitar alta nos preços para os consumidores e um subsídio temporário à gasolina, entre R$ 100 e R$ 300 para motoristas, motociclistas e pilotos de pequenas embarcações. O vale gasolina será pago em parcelas mensais para beneficiários do programa Auxílio Brasil e limitado a R$ 3 bilhões.