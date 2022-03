Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil

Começa no próximo dia 18 o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 referente a março. O valor destinado e a quantidade de pessoas a serem atendidas ainda não estão disponíveis porque a folha de pagamentos ainda não fechou, segundo o Ministério da Cidadania.

O dinheiro será liberado até o dia 31, para um grupo por dia, a começar pelos que têm Número de Identificação Social (NIS) de final 1. É importante lembrar que o vale-gás agora é pago somente em meses pares, portanto, somente em abril os beneficiários vão receber os R$ 50 referentes ao programa.

O benefício não tem valor fixo. Ele tem que equivaler sempre a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13kg, que é calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Têm direito ao pagamento as famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita (por pessoa da casa) de até R$ 105; aquelas em situação de pobreza, cuja renda familiar mensal per capita não passe de R$ 210; e as famílias em regra de emancipação.

Esses núcleos familiares emancipados têm crianças, jovens de até 21 anos ou gestantes e registraram um aumento da renda mensal acima do valor máximo estipulado para fazer parte do programa — de R$ 210 por pessoa. Mas podem continuar no Auxílio Brasil por até 24 meses, desde que este acréscimo de renda não ultrapasse R$ 525 por integrante.

Em casos de dúvida, há três canais de atendimento disponíveis para os beneficiários. O número 121, do Ministério da Cidadania, é a central para fazer denúncias e receber informações. O número 111 é o canal de atendimento ao cidadão da Caixa, que informa sobre o cartão e o saque do benefício. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o programa pelo aplicativo Auxílio Brasil.



O beneficiário pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem e pode realizar compras e pagar contas com o cartão de débito virtual e QR Code. A consulta ao benefício pode ser feita pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

Calendário de março