MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal

O programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2022 está disponível a partir desta segunda-feira (7) no site da Receita Federal. O sistema, no entanto, está apresentando instabilidade tanto no portal quanto no aplicativo. A Receita disse que o programa está operando normalmente e que contribuintes já estão baixando, mas vai verificar se houve algum problema.

A partir de hoje também será possível fazer a transmissão do documento e, quem o fizer logo, se credencia para os primeiros lugares da fila para receber a restituição.

O prazo final para entrega é 29 de abril. Quem não fizer a declaração ou enviá-la com atraso pagará uma multa que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.