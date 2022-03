Vitor Sorano Ambulante

Pelo segundo ano consecutivo com o cancelamento das festas de rua, os ambulantes e catadores que costumam trabalhar durante o carnaval vão receber um auxílio financeiro de pelo menos R$ 150 neste período sem festas. A expectativa — da cervejaria e do aplicativo de bebidas que promovem o programa — é que pelo menos 23 mil trabalhadores recebam o auxílio. As inscrições vão até o dia 5 de março. Serão beneficiados profissionais de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Olinda (PE), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).

Cada profissional receberá no mínimo R$ 150 de auxílio. Além desta quantia, a cada pedido feito pelos consumidores no app Zé Delivery em todo o Brasil, de 27 de fevereiro a 5 de março, mais R$ 5 serão destinados para a ação. Ao final do período, o valor arrecadado será dividido igualmente pelo número de cadastrados.

Ao todo, serão destinados R$ 5 milhões para a iniciativa. Os ambulantes devem fazer seu cadastro na plataforma www.ambev.com.br/parceirosdeoutroscarnavais . Já com os catadores, a ação será viabilizada pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), que mobilizará as cooperativas locais selecionadas para cadastro e pagamento a catadores cooperados e avulsos.

Além do apoio financeiro, ambulantes e catadores terão acesso a três mil bolsas de estudo para cursos de profissionalização em diversas áreas. As bolsas ficarão disponíveis por três meses.

Município do Rio também liberou auxílio

A Prefeitura do Rio pagou o Auxílio Ambulante Carnaval Carioca aos vendedores de rua que não puderem trabalhar em fevereiro, por conta da suspensão dos desfiles dos blocos na cidade, em decorrência da pandemia da Covid-19. O benefício, no valor de R$ 500 em parcela única, contemplou 9.262 pessoas, segundo a Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS). O pagamento foi feito no dia 18 de fevereiro.