O G7 - grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - anunciou neste domingo (27) que poderá aplicar novas sanções contra a Rússia caso a invasão na Ucrânia continue.

"Não reconheceremos ainda nenhuma conquista militar da Rússia na Ucrânia", diz o comunicado oficial.

De maneira individual ou em grupo - no caso dos países que fazem parte da União Europeia - essa nações têm anunciado uma série de sanções contra os russos por conta do ataque iniciado no dia 24 de fevereiro.

Swift ban

Na noite deste sábado (26), após dias de negociações, os países-membros da União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram que chegaram a um acordo para excluir "alguns bancos russos" do s istema financeiro Swift e para congelar ativos e bens do Banco Central da Rússia.

A medida deve ser formalizada ainda neste domingo (27) pelo bloco e pelos países no mais duro pacote de sanções anunciado até o momento. O documento ainda deve conter o fechamento do espaço aéreo de toda a União Europeia.