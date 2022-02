Pixabay/roemi62 cocô de cachorro

Muitas pessoas consideram o "emprego uma m*". Talvez estes precisem reavaliar as definições. Isso porque uma empresa britânica de alimentos à base de plantas está oferecendo mais de 6 mil dólares para quem quiser cheirar fezes caninas por dois meses.



A OMNI, uma empresa especializada em alimentos naturais para cães, disse que está procurando "um dono de cachorro dedicado para cheirar o cocô de seu cão, para testar o efeito que uma dieta baseada em vegetais tem na digestão, odor das fezes e saúde geral do cão".

O candidato vencedor receberá US$ 6.685,82 (R$ 34,51 mil) para dar a comida de cachorro da OMNI por dois meses e relatar os efeitos que a comida tem na frequência de "idas ao banheiro" do animal, odor de cocô, níveis de energia, comportamento, padrões de sono, peso e condição da pele.

O cão será examinado por um veterinário no início e no final do período de dois meses, disse a OMNI.

"Sabemos que esta é uma vaga bastante peculiar, mas também sabemos que esta é a maneira de colocar nosso dinheiro onde está a boca e mostrar aos donos de cães que a ração à base de plantas pode melhorar as fezes, a saúde geral e a digestão de seus cães. saúde", disse Shiv Sivakumar, co-fundador da empresa à agência UPI.

As inscrições estão sendo aceitas no site da empresa até 31 de março.