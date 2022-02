Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil

O pagamento de março do Auxílio Brasil - programa que substituiu o Bolsa Família - começa na segunda semana de março, conforme o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

Em março, diferente de fevereiro, será pago o Auxílio Gás, que atende 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O benefício, que equivale a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, e só é pago a cada dois meses e retornará em março.

Segundo o Ministério da Cidadania, a novidade para março é que a fila de espera do benefício foi zerada e agora 18 milhões de famílias de baixa renda estão cadastradas no programa.

Podem receber as famílias com renda per capita até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.

O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Veja a seguir o calendário da quinta parcela do Auxílio Brasil que irá vigorar no mês de março:

NIS com final 1 – 18 de março;

NIS com final 2 – 21 de março;

NIS com final 3 – 22 de março;

NIS com final 4 – 23 de março;

NIS com final 5 – 24 de março;

NIS com final 6 – 25 de março;

NIS com final 7 – 28 de março;

NIS com final 8 – 29 de março;

NIS com final 9 – 30 de março;

NIS com final 0 – 31 de março.