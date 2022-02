Reprodução/Ministério da Defesa da Ucrânia Ministério da Defesa ucraniano divulgou fotos do que seriam equipamentos russos destruídos

No quarto dia de confronto, efeitos da Guerra entre Rússia e Ucrânia já podem ser percebidos na economia local. No lado de moscou, mesmo controlando os meios de comunicação, o Kremlin não consegue esconder a insatisfação com a elevação dos preços provocados pela alta nas commodities.



O país está prestes a ser excluído do sistema SWIFT , principal meio de transacionar dinheiro pelo globo, companhias aéreas cancelaram voos para a Europa e o banco central notou aumento da demanda por dinheiro em 58 vezes, informa o New York Times.

O país terá que lidar com maior fuga de capitais e, por consequência, crescimento mais lento. Investidores temem colocar dinheiro no país em guerra e agências de classificação de crédito, como a S&P, rebaixam a Rússia para o status de “lixo”.

Por mais que os impactos econômicos fossem inevitáveis, a rapidez com que eles foram sentidos surpreendeu os russos. O Petróleo subiu 8% no dia na invasão e a Bolsa de Moscou registrou queda superior a 30%.

A moeda também foi desvalorizada. O rublo, que foi negociado a cerca de 84 rublos no sábado, em comparação com 74 algumas semanas atrás. Isso faz com que todos os produtos importados pelo país fiquem mais caros.