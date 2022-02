Márcia Foletto/Agência O Globo Carteira de trabalho

A Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto PROA, está oferecendo 2 mil vagas para capacitação profissional de jovens de baixa renda. As inscrições, que vão até o dia 12 de abril, estão abertas e podem ser realizadas no site .

Para participar das aulas, que acontecerão de forma online, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. O início das aulas está previsto para o dia 18 de abril.

A Plataforma PROA oferece módulos de: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Os alunos que concluírem estarão aptos a processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA.

Além da trilha básica do curso, o PROA oferece cinco trilhas técnicas onde os alunos aprenderão Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, UX Design e Promoção de Marcas.

A Secretaria de Trabalho e Renda participa ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho.