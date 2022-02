Divulgação Caixa Econômica Federal

O pagamento do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço), de aposentadorias do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e do seguro-desemprego estão suspensos no feriado do Carnaval.

Isso porque a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 28/02 e 01/03 - segunda e terça-feira de carnaval - não haverá atendimento ao público nas agências. Já na quarta-feira de cinzas (02/03) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Além disso, as agências da Previdência Social de todo país estarão fechadas para o atendimento ao público na segunda-feira (28) e na terça-feira (1º). O atendimento será retomado após o feriado de carnaval, na quarta-feira (2), a partir das 14h, para os segurados que tiverem agendamento marcado. Quem teve atendimento marcado para a quarta-feira (2), no período da manhã, não deve comparecer ao INSS. O segurado deve ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário de atendimento. O próprio INSS fará a remarcação.

A Caixa informa que os valores do FGTS e do seguro-desemprego serão liberados na Quarta-Feira de Cinzas (2). No caso do INSS, parte dos benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.212) foi liberada entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

Calendário do saque-aniversário em 2022

Nascidos em Início do pagamento Data final para sacar o valor



Janeiro 03/jan 31/mar

Fevereiro 01/fev 29/abr

Março 02/mar 31/mai

Abril 01/abr 30/jun

Maio 02/mai 29/jul

Junho 01/jun 31/ago

Julho 01/jul 30/set

Agosto 01/ago 31/out

Setembro 01/set 30/nov

Outubro 03/out 30/dez

Novembro 01/nov 31/jan/2023

Dezembro 01/dez 28/fev/2023

