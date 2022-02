Redação 1Bilhão Uber

No fim de abril um novo aplicativo começa a funcionar em São Paulo com taxa fixa de 10% sobre as corridas. Em Araraquara, motoristas de uma cooperativa montaram desde janeiro um app que garante ao profissional 95% do valor da viagem. Não são iniciativas isoladas.

Com a escalada da inflação, que bateu 10,76% em 12 meses até fevereiro pelo IPCA-15 e o aumento do preço dos combustíveis, multiplicam-se pelo país iniciativas que tentam fomentar soluções de tecnologia para mobilidade urbana e criar mercado de trabalho para quem passa o dia atrás do volante.



Os motoristas não foram os únicos que viram a renda ser corroída pela inflação. As empresas do setor de restaurantes, um dos segmentos mais afetados durante a pandemia, decidiram criar plataformas alternativas para rivalizar ou complementar as entregas que já fazem pelo iFood e pelo Rappi.