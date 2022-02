Redação 1Bilhão Servidores do BC fazem paralisação nesta segunda por reajuste salarial

Servidores do Banco Central fazem uma paralisação nesta quinta-feira (24), entre as 14 e as 18 horas, por reajuste salarial. A mobilização foi mantida mesmo após reunião com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, na semana passada.



O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) afirma que, apesar dos avanços, o impasse nas negociações sobre reajuste salarial está no âmbito do governo federal, que ainda não teria respondido às demandas.

A categoria reclama do congelamento de salários nos últimos três anos e pede por um reajuste de 26,3%. Outra reinvidicação é a restruturação das carreiras de técnicos e analistas.

A insatisfação dos servidores do BC tomou corpo após a aprovação do Orçamento 2022, que previu R$ 1,7 bilhão para reajustes ao funcionalismo. A quantia foi reservada após articulação do próprio presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia prometido aumentos apenas para policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários.

Em janeiro, Bolsonaro sancionou o Orçamento, mantendo a reserva do dinheiro. O governo, porém, afirma que ainda não bateu o martelo sobre o tema. Agora, a avaliação é de usar esse montante para conceder um bônus-alimentação de R$ 400 a todos os servidores públicos.

A paralisação desta quinta foi aprovada em assembleia, com mais de 90% dos votos, segundo o Sinal. O sindicato diz que se as demandas não forem atendidas, uma greve por tempo indeterminado deve acontecer a partir do dia 9 de março.