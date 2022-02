Sophia Bernardes Sede da Ambev

A cervejaria Ambev fornecerá, pelo segundo ano seguido, um auxílio para catadores de recicláveis neste Carnaval. O benefício será de R$ 150 e deverá atingir 23 mil pessoas, com investimento total de R$ 5 milhões.

Segundo a empresa, a proposta tem objetivo aliviar as contas dos trabalhadores que tiveram suas atividades prejudicadas com os cancelamentos de desfiles das escolas de sambas e de blocos carnavalescos. A medida se fez necessária após o aumento nos registros de casos da variante Ômicron da Covid-19.

O programa ainda vai abrigar o aplicativo de delivery de bebidas da empresa, o Zé Delivery. A cada entrega entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, a empresa vai destinar R$ 5 para um fundo que será dividido entre os catadores. A Ambev informou que ambulantes também devem ser favorecidos.

Faturamento da Ambev

A Ambev vai divulgar nesta quinta-feira (24) o resultado anual de 2021. A previsão é que os dados saiam após o fechamento do mercado financeiro, por volta das 18h.

Segundo a XP Investimentos, é esperada uma queda de 5% nas vendas devido às dificuldades econômicas no país no último ano, mas acredita que o reajuste no preço das bebidas deverá compensar na receita líquida.

A expectativa é que a empresa de bebidas apresente uma receita de R$ 20,6 bilhões e lucro líquido de R$ 3,8 bilhões.