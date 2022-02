Fernanda Capelli Banco Santander

O Santander realiza até o dia 5 de março um Feirão de Imóveis com 103 propriedades com descontos que chegam a 70%. Os imóveis têm lances iniciais que variam de R$ 30 mil, para uma residência com 150 m² de área em Santa Cruz do Capibaribe (PE), até R$ 6,1 milhões, para uma casa com 1,5 mil m² de área total na cidade do Rio de Janeiro.

Os lances devem ser realizados exclusivamente online no site da Sold Leilões, empresa do Grupo Superbid. Entre as opções estão casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos localizados em onze estados: Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A região Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com 58 opções disponíveis. Em São Paulo, há uma casa com 3 mil m² de área útil pelo valor inicial de R$ 2 milhões, 58% menor que o da avaliação. Em Sete Lagoas (MG), um lote com 500 m² de área total tem lance a partir de R$ 55 mil.

No Sul do país, uma casa em Rio Grande (RS) tem desconto de 45% no valor de avaliação, com lances que partem de R$ 280 mil. Em Fraiburgo (SC), uma casa de 360 m² e vaga na garagem tem lance partindo de R$ 554 mil, 37% menor que o avaliado.

No município de Souza (PB), no Nordeste, uma casa com 169 m² de área total tem valor inicial de R$ 39 mil, 62% menor que a avaliação. No Paraná, uma sala comercial com 21 m² em Curitiba tem lances a partir de 72 mil, valor 58% menor que o avaliado.

Possibilidade de financiamento

Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão, e o Santander oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; já os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista.

O acesso ao edital do leilão está disponível no site da SOLD ou no portal do Santander ( www.santanderimoveis.com.br ). As opções desocupadas podem ser visitadas mediante agendamento por e-mail. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Banco Santander, até o dia 5 de março Às 14h