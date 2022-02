Divulgação Metrô de SP abre 252 vagas para o Programa Jovem Aprendiz

O metrô de São Paulo, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), anunciou nesta sexta-feira (18) a abertura de dois processos seletivos com 252 vagas para Jovem Aprendiz. As oportunidades são para jovens de 14 a 24 anos.



As inscrições têm início a partir das 14 horas do dia 23 de fevereiro e seguem até às 21 horas do dia 25 do mesmo mês.

Para se inscrever nas funções de Eletricista de Manutenção Eletroeletônica (64 vagas), Mecânico de Usinagem (32 vagas) e Mecânico de Manutenção (32 vagas), os interessados devem acessar www.sp.senai.br/bras. Já para Técnico em Mecatrônica (124 vagas), o link é www.sp.senai.br/eletronica .

Todas as funções oferecidas contemplam uma reserva de vagas para pessoas com deficiência. Vale destacar que as idades máximas não são aplicadas para esses candidatos.

A seleção dos aprovados será feita por meio da análise do histórico ou do boletim escolar. O contrato será de no máximo 24 meses.

Os cargos oferecem Bolsa Auxílio e carga horária pré-determinada para os admitidos.

Para mais informações sobre estes processos seletivos, basta acessar o site do Metrô (www.metrô.sp.gov.br) e clicar em "Trabalhe no Metrô". Na sequência, vá ao site da Imprensa Oficial do Estado identificado em "Para ser Aprendiz no Metrô".