Reprodução: iG Minas Gerais Caminhão

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANNT) aprovou na quinta-feira o edital de concessão de trechos da rodovia Rio-Bahia e suspendeu a licitação da ‘Rodovia da Morte’, entre Minas Gerais e Espírito Santo.

Segundo a ANTT, a suspensão foi necessária para aperfeiçoamento do edital e, segundo o jornal Valor Econômico, não houve interessados em operar o trecho. A rodovia é conhecida por ter os maiores índices de acidentes do país.

Um trecho dessa rodovia, a BR-381, ganhou destaque no início deste ano porque ficou com o asfalto afundado devido às chuvas. Por conta disso, a via ficou interditada próximo a cidade de Nova Era, em Minas Gerais.

Já o trecho aprovado tem uma extensão de 726,9 km e liga a cidade do Rio de Janeiro às regiões Norte e Nordeste do país, passando pela região dos lagos e Governador Valadares (MG). São quatro trechos, na BR-116/RJ, BR-116/MG, BR-465/RJ e BR-493/RJ.

O contrato de concessão será de 30 anos e o montante estimado de investimento ao longo desse período é de R$ 8,8 bilhões. O leilão está previsto para 20 de maio, na B3, em São Paulo.

De acordo com a ANTT, os benefícios da concessão envolvem, entre outras construções, 303 km de obras de duplicação, 255 km de faixas adicionais e 85,5 km de vias marginais.