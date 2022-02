Redação 1Bilhão Sede do Banco Central em Brasília (DF)

O Banco Central informou que o pagamento do dinheiro 'esquecido' em instituições bancárias deverá ser feito em até 12 dias úteis após a consulta do saldo no Sistema de Valores a Receber. A pesquisa para quem tem o valor na primeira fase deverá ser feita em março.

Segundo o BC, mais de R$ 8 bilhões estão parados em bancos e são provenientes de multas, contas fechadas com saldos e cobranças indevidas. Cerca de 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de CNPJs devem ser beneficiados.

O débito será feito via Pix pelos bancos. Em instituições que não aceitam a modalidade, o beneficiário deverá entrar em contato para saber como será feito o pagamento.

O Banco Central ainda ressaltou não que os valores continuaram em fundos bancários caso o beneficiário não queira sacar o valor neste momento. O órgão ressaltou que não entra em contato para avisar o valor disponível por telefone, e-mail ou qualquer meio de comunicação.