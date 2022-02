Redação 1Bilhão Dinheiro 'esquecido' em bancos deve beneficiar 26 milhões de brasileiros e 2 milhões de empresas

Mais de 80 milhões de pessoas e empresas já consultaram o Sistema de Valores a Receber do Banco Central para saber se há dinheiro parado em bancos ou outras instiuições financeiras. É comum, contudo, que ainda surjam dúvidas com relação às condições de consulta e resgate dos valores.

O BC informou que os valores a receber de instituições financeiras que já foram encerradas, estão em recuperação judicial ou faliram não estão incluídos na primeira fase do sistema, mas que a previsão é que entrem na na segunda fase do projeto.

"Esses saldos não estão incluídos na primeira fase do Sistema de Valores a Receber, mas estão previstos no planejamento do projeto", disse a autoridade monetária.

Enquanto isso não acontece, veja como consultar e fazer o resgate dos recursos.

Como consultar e resgatar valores

Acesse o site do Banco Central

No caso de pessoa física, informe CPF e data de nascimento;

No caso de empresas, informe CNPJ e data de abertura;

Em caso de valores a receber, o sistema informará uma data de retorno ao site para que seja solicitado o resgate do saldo existente;

Anote a data e o horário agendados;

No dia agendado, acesse o site do BC e use seu login do portal Gov.br para solicitar o resgate.

Confira o calendário de agendamento



Quem nasceu antes de 1968 ou abriu a empresa antes desse ano, terá uma janela de 7/3 a 11/3 para consultar e solicitar o resgate dos recursos. A data de repescagem é 12/3;

Quem nasceu entre 1968 e 1983 ou abriu empresa neste período, terá uma janela de 14/3 a 18/3. A data de respescagem é 19/3;

Quem nasceu após 1983 ou abriu empresa após esse ano, terá uma janela de 21/3 a 25/3. A data de respecagem é 26/3;

E se eu perder o agendamento?