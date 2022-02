Divulgação Concurso da Marinha tem 686 vagas para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

A Marinha lançou o edital de um concurso com 686 vagas para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. O objetivo é formar profissionais para atuar no Corpo de Praças das forças navais.



O Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa será conduzido nas escolas, sob regime de internato, e tem duração de um ano letivo, realizado em 48 semanas, durante as quais serão ministradas disciplinas do ensino básico e do ensino militar-naval.

Ao todo, são quatro escolas: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, em Fortaleza; Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, em Olinda; Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, em Vila Velha, e Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, em Florianópolis.

O Curso de Formação terá duas fases: a primeira, para aprendiz-marinheiro, será destinada à formação militar-naval, e a segunda, já para grumete, será destinada à especialização técnica, nas áreas de eletroeletrônica, apoio e mecânica.

Durante o curso, além de alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o candidato receberá uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, enquanto aprendiz-marinheiro, e de R$ 1.398,30, quando se tornar grumete.

Depois, o grumete deverá assumir um compromisso de tempo de serviço por um período de 2 anos, contados a partir do dia imediato ao do término do curso de formação.

Quando se formar, será promovido a marinheiro, podendo ser designado para servir a bordo de navio ou em organização militar, onde cumprirá o estágio inicial para avaliação do desempenho ao longo do primeiro ano de graduação. Apenas os marinheiros aprovados nesse estágio poderão permanecer no Serviço Ativo da Marinha.

Apís a promoção, o militar receberá remuneração de R$ 2.294,50.

Processo seletivo

Podem se inscrever no concurso brasileiros de ambos os sexos, solteiros e sem filhos. É necessário ter entre 18 e 22 anos em 30 de junho de 2023, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio e ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 28 de março e 10 de abril pelo site https://www.inscricao.marinha.mil.br. A taxa é de R$ 40.

O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: prova escrita objetiva, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

O edital completo, com locais de prova e calendário, pode ser conferido neste link.