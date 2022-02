MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Ministério das Relações Exteriores

O Instituto Rio Branco, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, divulgou nesta quarta-feira (16) um edital de um concurso público com 34 vagas para diplomata. Para concorrer, é preciso ter nível superior completo em qualquer área. O salário bruto é de R$ 19.199,96.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 8 horas do dia 25 de fevereiro até as 22 horas do dia 20 de março neste endereço. A taxa é de R$ 224.

De acordo com o edital, há 25 oportunidades para ampla concorrência, sete para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência.

Etapas da seleção

O processo seletivo terá uma prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito.

A segunda fase será de provas escritas, compostas por questões de Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

Haverá ainda uma terceira etapa — ainda com avaliações escritas — que vão abordar História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito, Língua Espanhola e Língua Francesa.

Datas das provas

As avaliações da primeira fase serão aplicadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, provavelmente em 17 de abril.

A segunda etapa será realizada nos dias 30 de abril e 1º de maio (datas prováveis). A terceira fase terá provas nos dias 27, 28 e 29 de maio. Nestas duas últimas etapas, os exames somente serão aplicados nas cidades onde houver candidatos aprovados na fase anterior.

Resultado

Ainda de acordo com o edital, o resultado final no concurso será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site http://www.iades.com.br, possivelmente em 24 de junho.